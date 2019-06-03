مصادر بـ"الإفتاء": الرؤية الشرعية للهلال لا تكون سوى لحظة غروب الشمس

أكدت مصادر في دار الإفتاء المصرية، أن الرؤية الشرعية للهلال لا تكون سوى لحظة غروب الشمس.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أن الدار قد استطلعت الهلال، اليوم، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1440 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، نافية صحة ما تم تداوله حول إعادة استطلاع الرؤية.

وأعادت دار الإفتاء، تأكيدها، منذ قليل، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد، الأربعاء، سيكون الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وطالبت الدار المصريين بتحري الدقة فيما ينشر بخصوص استطلاع الأهلة، مؤكدة أنها الجهة المسئولة عن ذلك الأمر.