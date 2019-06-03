"ترامب" يمتدح ملكة بريطانيا: امرأة عظيمة

امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في أثناء ترحيبها به وزوجته في قصر باكينجهام، اليوم الإثنين، ووصفها بأنها "امرأة عظيمة".

وأثنى الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، على الملكة وعملها المتواصل خاصة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد أن القيم المشتركة تعمل على توحيد البلدين بشكل مستمر وفي المستقبل.

وقال ترامب: "منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، فإن جلالتها كانت تقف كرمز ثابت لهذه التقاليد التي لا تُقدر بثمن".

وأكدت إليزابيث الثانية، في أثناء ترحيبها بارئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا ترامب، أن زيارات رؤساء الولايات المتحدة تذكر بلادها بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن هذه الزيارة تمثل فرصة أخرى لإظهار الأهمية الكبرى للعلاقات بين البلدين.