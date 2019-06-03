يلتقي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، ريتشارد سي زيبرا، وزير خارجية رواندا، والذي وصل القاهرة، صباح اليوم.

يأتي اللقاء على خلفية العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تكتسب أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية، لكونهما من دول حوض نهر النيل، مصر إحدى دولتي المصب بينما تعد رواندا الواقعة بـ"الهضبة الاستوائية المنبع الثاني لنهر النيل".

وتربط الدولتان بعدد من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها تجمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الإفريقي، ومبادرة حوض النيل، الشراكة المائية لشرق أفريقيا، منطقة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية.