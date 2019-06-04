قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد بشأن تحديد موعد عيد الفطر فلكيا لم تخطئ، مشيرا إلى أن هذا النظام متبع في جميع دول العالم.

وأضاف، لـ"الوطن"، "الحسابات الفلكية مثل جدول الضرب، وبناء عليه يتم احتساب الشهر فلكيا بدءًا من دخوله وحتى انتهائه، وبالتالي فإن موعد عيد الفطر فلكيا يكون غدا".

وأوضح أن هناك شرطين للحساب، الأول يتمثل فية أن اقتران الهلال يحدث قبل غروب الشمس في اليوم الـ29 الساعة 12 ودقيقتين، والشرط الثاني هو أن الهلال يبقى بعد الغروب بوقت بسيط من 5 لـ7 دقائق، باختلاف المناطق، مؤكدا تحديد موعد عيد الفطر فلكيا بناء على هذا الأمر.

وأشار إلى أن الرأي الشرعي لتحديد موعد عيد الفطر ورمضان يرجع إلى فضيلة مفتي الجمهورية بناء على تقارير اللجان الشرعية المنتشرة في جميع المحافظات لروية الهلال من عدمه.

وأوضح أن جميع اللجان، التي انتشرت في جميع المراصد التابعة لدار الإفتاء تعذر عليها روية الهلال لشهر شوال، بسبب كثرة السحب في المناطق ونزول أمطار في بعضها، مؤكدا أن فضيلة المفتي اتخذ قرار أن غدا هو المتمم لشهر رمضان، لتعذر رؤية الهلال من قبل اللجان الشرعية.

وناشد جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والتفاصيل، فيما ينشر من أخبار تجاه هذه القضايا الحساسة، مؤكدا أن هناك جهات مسئولة عن تفاصيل هذه الأحداث، نافيا ما أثير ونشر تجاه إعادة استطلاع الرؤية للعيد مرة أخرى.