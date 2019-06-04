قال مصدر أمني، إن قطاع السجون سيفرج، غدا الأربعاء، عن دفعة جديدة من السجناء، تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر، أن العفو شمل مجموعة من الغارمين والغارمات.

وأوضح المصدر أن قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وكذا لفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.

وقال لإن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.