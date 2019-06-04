نيللي مقدسي تعيد تقديم أغنية الفنانة وردة "حنين"

أطلقت النجمة اللبنانية نيللي مقدسي كليباً جديداً لأغنية اختارتها من أرشيف الراحلة الكبيرة وردة الجزائرية بعنوان (حنين)، للشاعر عبدالوهاب محمد والملحن الكبير الموسيقار بليغ حمدي، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، لتفاجئ متابعيها بأنّ جديدها هو إعادة إحياء الحنين إلى الفن الجميل على طريقتها الخاصة وأسلوبها.

اختارت نيللي الأغنية التي تحب، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وكانت صورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاغوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة في آن، لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها كما دائماً على تقديم صورة جميلة.

وختمت نيللي الكليب برسالة مميزة للراحلة وردة وكتبت لها: "حنين.. إلى وردة الزمن الجميل".