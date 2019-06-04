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الرقابة الصناعية تكثف حملاتها التفتيشية على المصانع لمتابعة مدى إلتزامها بمعايير الجودة

الرقابة الصناعية تكثف حملاتها التفتيشية على المصانع لمتابعة مدى إلتزامها بمعايير الجودة

الرئيس الموريتاني يعفو عن 109 سجناء بمناسبة عيد الفطر

الرئيس الموريتاني يعفو عن 109 سجناء بمناسبة عيد الفطر

الحلقة 29 من مسلسل ولد الغلابة.. الإفراج عن "عيسى" وحبس "صديق"

الحلقة 29 من مسلسل ولد الغلابة.. الإفراج عن "عيسى" وحبس "صديق"

التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم على خطوط السكة الحديد

التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم على خطوط السكة الحديد

فى 11 شهراً.. «الداخلية» تُسقط 3 آلاف بؤرة إجرامية وتضبط 37 ألف متهم

فى 11 شهراً.. «الداخلية» تُسقط 3 آلاف بؤرة إجرامية وتضبط 37 ألف متهم

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أجهزة الأمن تحقق نجاحاتها باستخدام تكنولوجيا المعلومات

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أجهزة الأمن تحقق نجاحاتها باستخدام تكنولوجيا المعلومات

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معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

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