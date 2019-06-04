صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه جار التنسيق مع القطاع الخاص وبعض الشركات، لتطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء محاور جديدة وعدد من الكباري، وذلك في إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستهدفة.

وقال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنّ الجزء الأول يتضمن تطوير الطريق الدائري الأوسطي الذي تنفذه شركة سامكو، وهو عبارة عن طريق داعم بطول 11 كيلو مترا على طريق الفيوم، يخدم القادم من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر، بعرض 14.75 متر، ويضم 3 حارات مرورية بعرض 3.75 متر في اتجاه القادم إلى المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنّ الجزء الثاني يتضمن تطوير وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية، إذ تمّ إنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين، يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا بعرض 82 مترا، ويتكون كل اتجاه من رئيسي وحارة للشاحنات الثقيلة، ويوجد به 4 كباري، وهي كوبري 14 بالطريق الدائري الأوسطي، و3 كباري أخرى، وهي 11 و10 و16 على طريق الفيوم، وتُمثل هذه الوصلة جزءا من الطريق الدائري الأوسطي، وتهدف إلى تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم، بإنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، كما تستخدم لرفع كفاءة وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية، لتستوعب الضغط المروري للنقل الثقيل، والقادم من وإلى المنطقة الصناعية بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز، إنّ يوجد بطريق وصلة دهشور الجنوبية عدة أعمال صناعية، تهدف إلى إلغاء الدورانات السطحية واستبدالها بكباري، للحد من حوادث السيارات على الطريق، ويهدف كوبري 10 لعمل دوران خلفي حر، للقادم من أكتوبر حتى ميدان الرماية، وكوبري 11 لعمل دوران خلفي حر، للقادم من الفيوم حتى مدينة 6 أكتوبر، ويعد كوبري 14 عملية تعدية لمزلقان السكة الحديد بكوبري علوي حر، وإلغاء المزلقان على وصلة دهشور الجنوبية، ويستخدم كوبري 16 كتعدية مزلقان السكك الحديد على طريق الخدمة لربط منطقة الإسكان الاجتماعي.

يذكر أنّه سبق وطرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أعمال تطوير المحاور الرئيسية وإنشاء محاور جديدة، لتسهيل الحركة المرورية، وتلافي التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية ضمن الخطة التنموية للمدينة.