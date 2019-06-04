أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، أن قطر لا تجيد إلا دعم الإرهاب، وتبني المليشيات والعمل على إثارة الفوضى وعدم الاستقرار والتسبب بالمآسي للكثير من شعوب دول المنطقة، وأن أفضل ما يمكن أن يقوم به العالم أجمع هو أن تجرى محاكمة نظام قطر جراء ما اقترفه وما يقوم به.

وذكرت الصحفية، في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (قطر وخيار النبذ): "عندما يكون قرار أي نظام هو الأسوأ، فإن جميع محاولات تقويمه قد لا تأتي بنتيجة، ولاشك أن "نظام الحمدين" يشكل حالة فاضحة لهذا النوع من الأنظمة، إذ أن قمم مكة الثلاث التي شهدت إجماعاً تاماً على مخرجاتها، باستثناء قطر تبين أن خيار الدوحة في عهد الطغمة الحاكمة لا يبدو التغريد خارج السرب فقط، بل المخالفة العلنية في جموح أرعن يؤكد أن تلك المواقف تكشف معاداتها للجميع خليجياً وعربياً وإسلاميا".

وتابعت "أن الأكثر وضوحاً حول تحفظ الدوحة هو أنها تعارض سلامة وأمن واستقرار وسلامة دول المنطقة، وفي القمم الثلاث، كان الإجماع على إدانة التعديات الإرهابية ورفض التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها وتأكيد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، هذه كانت أبرز المخرجات فعلى ماذا تتحفظ قطر؟ وما الذي يدفع نظاماً لهذا الموقف المشين".

واختتمت "الوطن" افتتاحيتها بالقول "الأنظمة الواعية تختار الانفتاح والتعاون والتفاهم، أما نظام مثل قطر يختار بمحض إرادته أو بأوامر من أي جهة أن يقف عكس التوجه الدولي، فهذه كارثة قياساً على بلد بحجم ووضع قطر، والدليل أنها في السنوات الأخيرة باتت في وضع لا تحسد عليه وتتعرض للنبذ والإدانة ومع هذا تواصل المكابرة والتعنت رغم وضعها الذي باتت عليه".