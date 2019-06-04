قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنَّ مواجهة الفكر المتطرف تبدأ بقاعدة قوية من التعليم، مشيرًا إلى أنَّه يجب أن يكون تعليم فعال وقوي ونتعلم فيه حب الله والآخر والطبيعة.

وأضاف البابا، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للكنيسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنَّ التعليم هو المدخل الصحيح لحفظ سلامة المجتمع.

وتابع البابا: "يجب أن يوجد تجديد في التعليم وزيادة جرعات الثقافة في كل مكان، ثم الإعلام يجب أن يصدر صورة حقيقة وليست سلبية بل تقديم العناصر الإيجابية الفعالة، ويجب توافر عنصر التشجيع والفنون التي كانت في مدارسنا الحكومية، هذه العناصر تُوجِد لدى الإنسان رغبة وتجعل نفسية الإنسان مستريحة".