عبر الفنان التشكيلي المصري هاني السيد، عن سعادته بفوزه في مسابقة تصميم جائزة رجل المباراة أو"man of the match" والتي سوف يحصل عليها أفضل لاعب في كل مباراة من مباريات كأس الأمم الأفريقية، التي سوف تنطلق في القاهرة في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وأضاف "السيد" لـ "الوطن" الجائزة ترفع معنوياتي كفنان وهى فرصة طيبة للتواصل بين الرياضة والفن التشكيلي، التصميم أبعاده 40، 17، 17 سنتيمتر، وهو عبارة قطعة نحتية معدنية منفذة بخامة "الأستلستين" بها خريطة إفريقيا بداخلها لاعب كرة، فأفريقيا يخرج منها عدد كبير من أفضل اللاعبين على مستوى العالم. مشيدًا بآلية اختيار الفائز والتى تمت عن طريق الاحتكام على رأى الجمهور حول العالم، أي أنه رأى مجتمعي، ولم تقتصر فقط على رأى لجنة التحكيم.

وأشار "السيد" المسابقة فكرة الشركة الراعية للبطولة "Total"، ومن خلال شركة شركة HAVAS " " الفرنسية المسؤولة عن الدعاية، والتي قامت بإسناد المسابقة إلى شركة "HAVAS" المصرية، وجاليري "الفن" بالزمالك، حيث قامت القاعة بترشيح 10 فنانين اعتذر منهم ثلاثة فنانين، ودخل المسابقة 7 فنانين، قدموا تصميماتهم لشكل الجائزة.

وتابع "السيد" وتم إجراء تصفية من خلال لجنة شركة "HAVAS" من فرنسا، ومعها الدكتور فرغلي عبدالحفيظ واختارت اللجنة العمل الخاص بي والفنان حسن كامل، ثم طرحت التصميمات أمس للتصويت على شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بالشركة الراعية "Total"، وأسفر بالنهاية النتيجة بفوز تصميم الخاص بي الذي حصل على نسبة تصويت أعلى، وسيتم تنفيذ الجائزة بهذا الشكل.