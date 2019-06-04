أصيب عاملان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف و3 من الأهالي، اليوم الثلاثاء، عقب سقوطهم، في بيارة صرف صحي أثناء محاولة التطهير من قبل العمال بقرية أقفاص التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، فحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا داخل البيارة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مأمور شرطة الفشن يفيد بسقوط 5 أشخاص بينهم عاملان تابعان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيارة صرف صحي بقرية أقفاص التابعة لدائرة المركز أثناء تسليكها وحاول الأهالي إنقاذهم فسقطوا جميعًا وأمر مدير الأمن بسرعة إخراجهم من البيارة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل المحاسب أحمد دسوقي رئيس مدينة الفشن يرافقه 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم علاء خميس عبد الفضيل 36 سنة، حمادة محمد عبد الغني 35 سنة، أحمد محمد أحمد 42 سنة، زينب قرني عبد المحسن 25 سنة، مصابين جميعا بصعوبة في التنفس، عبدالله ربيع عزام 35 سنة، مصابا بغيبوبة وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.