يؤدي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ، صلاة عيد الفطر المبارك، غدًا الأربعاء، بالساحة الشعبية بمدينة الخارجة، كما يستقبل المهنئين بمكتبه بديوان عام المحافظة من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

وقال المحافظ، إنه يتقدم بخالص التهاني القلبية لشعب المحافظة بحلول عيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.