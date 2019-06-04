"الإنتاج الثقافي" يعلن عن الموسم الثاني لمسابقة "أنا المصري" للأغنية

أعلن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن الموسم الثاني من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، موضحًا أن المسابقة تجرى في "الغناء، التلحين، التأليف، التوزيع الموسيقي".

وأوضح قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، في بيان صادر اليوم، أن الفائز بالمركز الأول يحصل على جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه، والفائز بالمركز الثاني يحصل على 15 ألف جنيه، والفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف جنيه.

وشروط المسابقة: هي ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد على ٤٥ عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرارًا موقعًا من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل .

ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية (كلمات - لحن - غناء ) على (DVD) في 3 نسخ، وتسحب استمارات المشاركة من مقر قطاع شؤون الإنتاج الثقافي لساحة دار الأوبرا بالجزيرة، وتقديم نسخ الأعمال في الفترة من 1 يونيو حتى 1 أغسطس 2019.

يذكر أنه تقدم خلال الموسم الأول للمسابقة في العام الماضي 63 متسابقا، وجرى اختيار 18 عملًا غنائيًا، وفاز بالمركز الأول مناصفة كل من شريف عبدالمنعم عن أغنية "باب بلادنا" ومنار الشاذلي عن أغنية "قالولي غني"، وحصد المركز الثاني أميرة رضا عن أغنية "بحبك"، أما المركز الثالث تقاسمه كل من هالة رشدي ووليد الليثي عن أغنية "عشتي بلادي" ورباب ناجي عن أغنية "الإيد الجامدة"، وضمت لجنة تحكيم المسابقة مغنية الأوبرا تحية شمس الدين، والشاعر عوض بدوي، والموسيقار هاني شنودة، والمطرب محمد الحلو، والموسيقار راجح داوود، والملحن عمرو مصطفى.