يستضيف برنامج "مساء النجوم" أبطال وصناع مسلسل "طلقة حظ" في سهرة خاصة يوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في تمام الـ10 مساء على شاشة الفضائية المصرية ويعاد الجمعة 12 منتصف الليل، ويستضيف ماسبيرو النجم مصطفى خاطر، والفنانة إيمي سالم والمخرج أحمد خالد أمين والسيناريست إيهاب بليبل، ويتحدثون عن كواليس العمل، والأفكار التي يتناولها.

كما تم تكريمهم لتقديمهم أفضل مسلسل كوميدي اجتماعي لرمضان 2019 بناء على استفتاء وتصويت صفحة مساء النجوم، والبرنامج إعداد وتقديم نانسي حمزة ومن إخراج محمد عمران وإشراف فني سعيد أبو جميل رئيس القناة الفضائية وميرفت إمام مدير عام المنوعات.