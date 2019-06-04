أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، منشورًا دوريًا رقم 25 لعام 2019، طالبت فيه مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية من عبوات مغشوشة من مستحضر "rantidol 150 mg tab"، لكونه غير مطايق من حيث الخواص الطبيعية.

وبينت وزارة الصحة، في منشورها الدوري، أن العقار مخصص لعلاج قرح المعدة والاثنى عشر، ومن إنتاج شركة النصر تشغيله رقم 103817، مطالبة بتوزيع هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة صيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذا المستحضر.

كما طالبت الإدارة المركزية، بضرورة ارتجاع ما جرى بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات، مشددة على أنَّها ستتخذ الإجراءات القانونية نحو المخالف بعد المدة المحددة.