تستقبل شواطئ مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، الآلاف من المواطنين للاستمتاع بأيام عيد الفطر المبارك، خاصة مع توافد آلاف الزائرين من المحافظات الأخرى، هربا من حرارة الجو لقضاء إجازة العيد.

واستعدت الغردقة بأربعة شواطئ عامة لتفتح أبوابها للمصطافين والزائرين أهمها شاطئ النادي الاجتماعي شمال مدينة الغردقة، وأشهر شواطئها ويستوعب الآلاف من المصطافين والزائرين.

وشاطئ الغردقة العامة هو رقم 4 أو شاطئ ميريت كما يطلقون عليه أهالي الغردقة، ويقع بشارع الكورنيش، وثالث الشواطئ هو رقم 5 والذي يقع بأشهر شوارع الغردقة، وهو شيراتون ثم يأتي شاطئ رقم 9 جنوب مدينة الغردقة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، الانتهاء من عمل صيانة وتطوير لأغلب شواطئ المحافظة، وذلك لاستقبال أكبر عدد من ضيوف المحافظة من المعيدين والمصطافين.

وكلف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، رؤساء مجالس المدن بالمحافظة ومسئولي الشواطئ، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد بالشواطئ، مؤكدًا اهتمامه بتغيير الشواطئ العامة لتصبح كالشواطئ العالمية، وأن شواطئ المحافظة لا تقل جمالا عن أي شاطئ عالمي، بل إنها تتفوق في اعتدال المناخ خلال العام.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عمل دراسة كاملة لعمل نقلة للشواطئ العامة بتزويدها بالخدمات اللازمة للمواطنين من نظافة الشواطئ، وزيادة أعداد الشماسي والكراسي ووحدات إنقاذ وإسعاف وغرف لتبديل الملابس ووحدة اتصالات وملاعب شاطئية وإدارة خاصة بالشاطئ لتلقى أي شكاوى أو اقتراحات.