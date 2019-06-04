أصيب 5 أشخاص، اليوم، إثر وقوع حادثي طرق في مدينتى الحمام وسيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح.

وكان اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادثي أحدهما تصام موتوسيكل بمدينة الحمام، مما أدى إلى سقوط 3 مصابين وهم؛ "سيد.ع.ع" 12 عامًا، مصابًا بجروح في الوجه وكدمات وسحجات بالجسم، و"عمر.ع.ع" 9 سنوات، مصابًا باشتباه pc، وجارِ فحص الحالة، و"عاشور.ع.م" 43 عامًا، يعاني من اشتباه pc، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزى.

والحادث الآخر انقلاب سيارة أمام سوق ليبيا بسيدي عبدالرحمن، وأصيب في الحادث كلا من؛ "ماجي.س.ن" 62 عامًا، من القاهرة، يعاني من اشتباه pc، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"عادل.ش.ل" ٧٢ عامًا، من القاهرة، مصابًا باشتباه pc، وجرح رضى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقى بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى العلمين النموذج،ي تحت اشراف الدكتور محمد ظريف، مدير عام المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضرين اللازمين بالحادثين، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.