أعلنت الإدارة العامة للري والمياه الجوفية، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عددا من مشروعات حفر الآبار الزراعية ضمن خطة القطاع لتغطية احتياجات القطاع الزراعي، في عدة مواقع بالمحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 35 مليون جنيه.

وقال المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، إنه جرى حفر وتجهيز 4 آبار جوفية بالفرافرة والداخلة تتضمن بئرين منهما يعملان بالطاقة الشمسية، كما جرى حفر بئر بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأضاف منصور، أنه جري حفر 9 آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة 10 ملايين و300 ألف جنيه، بالإضافة لحفر 10 آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة 14 مليونا و200 ألف جنيه.

وأوضح منصور، أنه يجرى استكمال تنفيذ خطة قطاع الري على مستوى المحافظة والتي تعتمد على سياسة الترشيد في استهلاك الكهرباء والوقود، وتدعم الاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية بعد نجاح تطبيقها فعليا.