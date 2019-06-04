انتشال جثة طفل مجهول الهوية من الرياح البحيري بكوم حمادة

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة، جثة طفل مجهول الهوية من الرياح البحيرى، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة المركزي.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائي، وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة، من الأهالى بوجود جثة طفل بالرياح البحيرى بالقرب من قرية كفر بولين.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى بإشراف العقيد أحمد عشماوى والعقيد محمد بلبع، إلى مكان الواقعة وجرى انتشال جثة الطفل ونقلها إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.