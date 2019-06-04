مصرع مساعد شرطة بعد أن صدمه قطار "ميت غمر - الزقازيق" في الدقهلية

لقي مساعد شرطة بالدقهلية مصرعه، اليوم، بعد أن صدمه قطار "ميت غمر - الزقازيق" أمام كلية التربية بمحطة تفهنا الأشراف بميت غمر.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر، بمصرع شخص بعد أن صدمه القطار المتجه إلى الزقازيق.

وانتقلت سيارة الإسعاف وضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين مصرع الشحات إبراهيم متولي الحاروني، مساعد شرطة بمركز أجا، ومقيم بقرية تفهنا الأشراف، ونقل الأهالي جثته إلي منزله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.