شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، احتفالات المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث خرجوا هناك لأداء صلاة العيد بالمساجد والخروج للمتنزهات للتنزه برفقة ذويهم.

كما حرص الأطفال على ارتداء الملابس الجديدة، وقام بعضهم بارتداء الجلباب الأبيض للتعبير عن فرحتهم بالعيد.

ويقول صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا لـ"الوطن"، إنه "حرصنا على الاحتفال بعيد الفطر من مسجد المصريين بباريس وبيت مصر حيث خروج الرجال والنساء بصحبة ذويهم وأطفالهم للاحتفال في الشوارع، حيث يفوق عدد المصليين 3000 مصلى من كافة الجنسيات فى بيت مصر مسجد الروضة أحد أشهر المساجد هناك والذى تم إفتتاحه قبل 8 سنوات".

ويضيف فرهود، أنه "لأول مرة الأزهر الشريف يبعث لنا مبعوث من الأزهر وكان شرف للمسلمين جميعا ومنارة علمية استفاد منها المسلمون جميعا بالمسجد".

وعن عادات المسلمين في عيد الفطر، يقول فرهود إن "التجمع العائلي للصلاة فى المساجد أولا وبعد ذلك زيارات عائلية تلك أبرز عاداتنا".

ويبلغ عدد المسلمين بفرنسا ما يفوق 12 مليون مسلم، فيما يبلغ عدد أعضاء الجالية المصرية نحو 400 ألف مصري.