لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 21 بطريق "مطروح - الإسكندرية".

ونقلت سيارات الإسعاف، منذ قليل، المتوفي والمصابين في الحادث، إلى مستشفى مطروح العام، وهم كل من؛ "عبدالعليم.أ.ع" 56 عامًا، ومقيم بمدينة نصر، جثة هامدة، و"أحمد.ع.أ" 18 عامًا، يعاني من اشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة العامة سيئة، و"هريدي.ط.ع" 59 عامًا، من الجيزة، مصابًا بكدمة شديدة بالصدر والبطن، و"فتحي.ع.ح" 63 عامًا، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وجرح قطعى بالذقن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.