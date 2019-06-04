تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء وجوده بأحد السلاسل التجارية الشهيرة، لشراء احتياجاته، حيث كان مرتديا "قميص وبنطلون" ودون حراسة.

وظهر رئيس الوزراء في الصور وهو يبقف أمام "الكاشير"، ليحاسب على الطلبات التى اشتراها لأسرته، والتى يرجح أنها "طلبات العيد"، حيث ظهر في الصور وأمامه أكياس أرز، وثمرة بطيخ.

وظهر مدبولي من قبل في عدة جولات ميدانية وهو مختلط بالمواطنين في أثناء توليه رئاسة الوزراء دون حراسة، كان أحدها في أثناء شرائه بعض المستلزمات لمنزله منذ قرابة عام، والثانية في أثناء تجوله هو وعدد من الوزراء، وتناولهم "عصير قصب"، في زيارة سابقة لهم إلى مدينة أسوان.