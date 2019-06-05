أصيب 6 أشخاص، اليوم، في تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، بدائرة مركز دار السلام، فتم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعي بدائرة المركز ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من الفحص، حدوث مصادمة بين سيارة شرطة ودراجة بخارية نتج عن الحادث إصابة "إمام.م.ا" خفير نظامى بكسر في الترقوة و"قدري.ب.ن"، 20 عاما مجند كسر بالسعد، و"محمود.ا.ع"، أمين شرطة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم من مستقلى السيارة.

كما أصيب "طارق.م.ا"، بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بالساعد و"خيري.ع.ا"، 18 عاما باشتباه كسر بالساق، و" فوزي.م"، 25 عاما باشتباه كسر.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير على الطريق، وحُرر محضر بالواقعة.