كشفت دار الإفتاء المصرية كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في مقطع فيديو مصور بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ تكون قبل القراءة؛ لما روى كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» (سنن الترمذي)".

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر

وتحتفل مصر وبعض الدول العربية، غدا الأربعاء، بغرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.