لقي "عمرو.ي"، ابن قرية الزرايب في مركز أبوتشت شمالي قنا، مصرعه داخل مستشفى بقنا، بعد تلقيه طعنات متفرقة في جسده، أثناء دفاعه عن "توك توك" يملكه بعد مهاجمة مجموعة من الأشخاص المجهولين لسرقته.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بمصرع "عمرو.ي"، مقيم بقرية الزرايب متأثرا بجروح متفرقة في الجسد، بعد طعنات من مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء هاجمته لسرقته.

وتبين، بحسب أقوال أهالي القرية، أن المجني عليه كان يقود "التوك توك" الخاص به على الطريق الرئيسي وهاجمه مجهولون لسرقته وأخذ المركبة التي يقودها، ولكنه عندما قاومهم طعنوه بعدة طعنات في مناطق متفرقة وفروا هاربين، نقل "عمرو" إلى المستشفى ولكنه توفي مساء أمس ودفن في مقابر العائلة بالقرية.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين.