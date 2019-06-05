أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، بمقتل 6 متهمين بقتل معاون مباحث أبو حماد، وذلك خلال حملة أمنية، وتبادل لإطلاق النيران معهم لمدة 3 ساعات.

وقال المصدر إن مباحث مديرية أمن الشرقية، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، شارك فيها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، لمداهمة وكر يختبئ به عدد من العناصر الإجرامية، بعد أن توصلت التحريات إلى أنهم وراء ارتكاب واقعة مقتل النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث أبو حماد، بطلق ناري، في أثناء اشتراكه بمأمورية لمطاردتهم بعد سرقتهم سيارة مواطن.

وأوضح المصدر، أنه في أثناء اقتراب القوات لضبط العناصر الإجرامية، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مقتل 6 منهم، كما تم ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة الخاصة بها.