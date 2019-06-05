يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد هناك كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

شبين الكوم 24 34

طنطا 23 34

دمنهور 23 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 23 30

مطروح 22 27

السلوم 20 26

سيوة 25 37

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 22 34

السويس 22 35

العريش 22 30

رفح 22 29

رأس سدر 25 38

نويبع 25 41

طابا 24 38

كاترين 22 35

الطور 25 36

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 38

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 24 38

أسيوط 26 40

سوهاج 27 43

قنا 28 44

الأقصر 32 46

أسوان 30 46

أبوسمبل 32 45

الوادي الجديد 30 46

شلاتين 28 38

حلايب 30 37

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 33 43

المدينة 32 42

الرياض 25 42

المنامة 31 38

أبو ظبي 31 42

الكويت 27 45

دمشق 16 36

بيروت 24 30

عمان 18 36

القدس 20 33

غزة 22 29

بغداد 28 44

مسقط 30 36

صنعاء 16 29

الخرطوم 30 41

طرابلس 20 28

تونس 18 32

الجزائر 16 27

الرباط 14 25

نواكشوط 23 37