أفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، بوقوع هجوم عناصر إرهابية على كمين أمني بشمال سيناء، ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.