صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه يجري حالياً تنفيذ مبنى مستشفى مدينة العاشر من رمضان، سعة 200 سرير على مساحة 5.6 فدان للمشروع، بنسبه إنجاز بلغت نحو 30%.

وقال رئيس الجهاز، إن المستشفى تقع في مركز المدينة بالمرحلة الثالثة، وهي مكونة من مبنى رئيسي على مساحة 5 آلاف مترمربع، مكون من "دور أرضي + 5 أدوار متكررة"، ومبنى تعليمي على مساحة 1500 مترمربع، مكون من "دور أرضي + أول علوي"، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات مثل أماكن الانتظار، والمسجد، والخزانات، وأماكن الاستقبال.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من جهاز المدينة، للوقوف على الموقف التنفيذي، ومتابعة جودة الأعمال، مضيفاً أن هناك تقدما كبيرا في أعمال التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً في بدايه عام 2020.