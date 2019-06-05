قنابل يدوية وأسلحة هجومية.. تفاصيل مقتل 6 متورطين في قتل ضابط بالشرقية

لقي 6 من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطين في واقعة استشهاد ضابط من قوة مديرية أمن الشرقية مصرعهم، فجر اليوم، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها: في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسببت في استشهاد الملازم أول عمر ياسر عبد العظيم من قوة مديرية أمن الشرقية، أثناء قيامه بمطاردتهم عقب قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه، فقد جرى تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الشرقية.

وأضاف: تمكن فريق البحث بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام التوصل إلى معلومات أكدتها التحريات بأن مرتكبي الواقعة محمود .م . ح وشهرته محمود الزونجي 34 سنة عاطل، مقيم بمركز بلبيس بالشرقية، والسابق اتهامه فىي 14 قضية (قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح، استعراض قوة)، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في 14 قضية (سرقه بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية، قتل، سلاح ناري، إتجار في المواد المخدرة، شروع في قتل)، ومحمد .م . ح (شقيق الأول) وشهرته محمد الزونجي 32 سنة عاطل، مقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه في 10 قضايا (مخدرات، سلاح ناري، سلاح أبيض، استعراض قوة) والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا (مخدرات، سلاح ناري، استعراض قوة، ضرب) وإسلام .إ .ع وشهرته إسلام الأم (هارب) 35 سنة عاطل ومقيم بمركز بلبيس، والسابق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات، سلاح وذخيرة، إيصال أمانة، ضرب)، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية (سلاح وذخيرة ) ومحمود .ع ع، وشهرته محمود العصلوجي 30 سنة عاطل ومقيم الكتيبة بمركز بلبيس، و رمضان .ا .م وشهرته رمضان أبو عيسى، 25 سنة، عاطل ومقيم بمركز بلبيس، والمطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في قضيتي (قتل ومخدرات)".

وبتكثيف التحريات أمكن لفريق البحث، تحديد موقع اختباء المتهمين بإحدى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وفور وصول رجال الأمن بادر المتهمون بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات التي تعاملت معهم على الفور لمدة ثلاث ساعات متصلة، ما أسفر عن مصرع كلٍ من: المتهم الأول والثاني والرابع والخامس واثنين من معاونيهم وهما عصام .ع .م سن25 عاطل، ومقيم بمركز بلبيس، ومجهول جاري تحديده.

وضُبط بحوزتهم 6 قنابل متنوعة (حارقة وهجومية ومحدثة للصوت)، و7 قطع سلاح ناري عبارة عن (5 بنادق آلية، بندقية آلية غربي، طبنجة، مسدس صوت) و12 خزينه متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات الآلية، 8 هواتف محمولة، مبلغ مالي وقدره (40 ألف جنيه)، جارى استهداف المتهم الثالث وضبطه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.