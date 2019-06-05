محافظ دمياط تحتفل مع المرضى بأول أيام عيد الفطر وتوزع الورود

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في أول أيام عيد الفطر المبارك إلى مستشفى التخصصي ودمياط العام لزيارة المرضى وذويهم و تهنئتهم بالعيد.

وتفقدت المحافظ قسم الكلى الصناعي بمستشفى التخصصي وكذلك أقسام العناية المركزة، الحضانات، الأطفال والعناية المركزة للأطفال بمستشفى دمياط العام، واطمأنت على الحالة الصحية للمرضى وتبادلت معهم التهاني بهذه المناسبة كما أهدتهم الورود، معربة عن خالص أمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جرى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمستشفيات والوحدات الصحية مع تأكيد وجود الأطباء بنوبتجياتهم لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة ومواجهة أي حالات طارئة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الصحة بدمياط.