افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحدتي الغسيل الكلوي ورعاية الأطفال بمستشفى الوراق المركزي، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المحافظ إنه جرى تدعيم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الوراق بـ10 ماكينات غسيل كلوي، وجارٍ التنسيق مع وزارة الصحة لتدعيم الوحدة بـ14 ماكينة أخرى حيث تتسع الوحدة لـ24 ماكينة.

وأضاف المحافظ أنه جرى افتتاح وحدة رعاية الأطفال بـ8 أسرة، وجرى دعمها بجميع الأجهزة الطبية وأجهزة الأوكسجين لتقديم أوجه الرعاية الطبية للأطفال المرضى، وقدم المحافظ خطاب شكر لإدارة المستشفى فيه عن سعادته البالغة لما شهده من أعمال تطوير وتقديم خدمة ورعاية طبية متميزة للمرضى في كل التخصصات.

وأشاد المحافظ بالخدمة والرعاية الطبية بالمستشفى والتي تدل على التخطيط والمتابعة الجادة من خلال الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة صحة الجيزة وفريق العمل بالمستشفى، ومساهمات رجال الخير والأعمال، متمنيا أن يسود التقدم كل المستشفيات.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للأطباء وفريق التمريض، موجها باستمرار بذل قصارى جهدهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضي المترددين على المستشفى حتى تمام الشفاء، موجها بصرف مكافاة للأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى لتفانيهم في العمل.