نعت الفنانة شيرين رضا، شهداء الهجوم الإرهابي على كمين في مدينة العريش، وغرّدت عبر حسابها على "تويتر": "رحم الله شهداء كمين سيناء الأبطال، ويارب صبر أهلهم على هذا الفراق العظيم".

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وأضاف البيان أن القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.