الفحوصات مجانا.. تعرّف على خطة "الصحة" للكشف عن سرطان الثدي

تستعد وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن سرطان الثدي، إذ كشف المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الوزارة استعدادا لتنفيذ المبادرة، مشيرا إلى عقد الكثير من الاجتماعات لوضع الخطة العلاجية التي يتم استخدامها خلال الحملة، ودورة المريض خلال الفحص، وستكون تلك الإجراءات مميكنة بالكامل.

وأضاف صلاح لـ"الوطن" أنّ الوزارة ستُدشن كشفا دوريا على السيدات كل فترة، وليس لمرة واحدة، لاكتشاف أي إصابات بسرطان الثدي في مهدها، ما يرفع نسب الشفاء، ويقلل آثاره الجانبية على حياة المصابات به، لافتا الى أنّ جميع الفحوصات ستكون بالمجان.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان أنّ الفحص سيكون من خلال طبيبات وفرق طبية من السيدات، وعن أعمار السيدات اللاتي يخضعن للكشف، فهنّ الإناث فوق 18 عاما، وحال وجود مؤشرات لإصابتها بـ"سرطان الثدي"، سيتم تحويلها للفحص على "الماموجرام"، ثم سيتم أخذ عينة تأكيدية للتأكيد النهائي بإصابتها بالمرض من عدمها، وحال ثبوت إيجابية إصابة العينة، يتم تحويلها إلى إحدى الجهات التابعة للوزارة، لتلقي العلاج اللازم لها حسب ما سيُحدده الطبيب المختص.

وتزامنا مع انطلاق المبادرة المقرر أنّ تبدأ خلال هذا الشهر، تعرض "الوطن" أعراض الإصابة بمرض السرطان وأسبابها وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهي كما يلي.

أعراض الإصابة بـ"سرطان الثدي"

- إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم من الحلمة، يظهر أحيانا مع ظهور الورم في الثدي.

- تراجع الحلمة أو تسننها.

- تغير حجم أو ملامح الثدي.

- تسطـّح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثدي.

- ظهور احمرار أو ما يشبه الجلد المجعد على سطح الثدي، مثل قشرة البرتقال.

أسباب الإصابة بـ"سرطان الثدي"

أسباب وراثية: 5% - 10% فقط من حالات سرطان الثدي تعود إلى أسباب وراثية.

-عيوب (خِلل) جينية أخرى: مثل جين رنح توسع الشعيرات (ataxia - telangiectasia mutation gene)، جين كيناز - حاجز دورة الخلية 2 (CHEK - 2)، وجين رقم P53، الجين المسؤول عن لجم الأورام، كلها تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي.

إذا كان أحد هذه العيوب الوراثية موجودا في عائلتك، فهنالك احتمال بنسبة 50% أنّ يكون الخلل موجودا عندك أنت أيضا.