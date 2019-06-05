زار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المرضى والمصابين بمستشفى العريش العام، لتهنئتم بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشددا على تقديم أفضل أنواع الرعاية الطبية للمرضى والمصابين المحجوزين في أقسام المستشفى.

وقال المحافظ، خلال الزيارة، إن القيادة السياسية على مستوى الجمهورية تولي اهتماما بخاصة بالتعليم والعلاج بشمال سيناء.

كان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له، الدكتور طارق شوكة وكيل المديرية، الذي أكد أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمستشفى في حالة استنفار تام بمناسبة عيد الفطر المبارك.