وزعت شركة مياه الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم، 1000 قطعة موفرة عقب صلاة عيد الفطر، لترشيد مياه الشرب ولتحقيق استراتيجية مصر 2030، وتحقيق الأمن المائي، ضمن مسابقة كبرى نظمها فريق عمل إدارة التسويق للمجتمع السكندري بعنوان "عيد التوفير".

وقال الدكتور إسلام علي مدير التسويق بالشركة، إنه جرى توزيع الجوائز بعد إجراء قرعة بعد صلاة العيد التي أقيمت بملعب كرة القدم بالشركة ليتسع لأكبر عدد من المصلين وبالتعاون مع وزارة الأوقاف لعمل حملة لترشيد المياه والتعرف على أهمية القطع الموفرة لترشيد المياه؛ لرفع عبء الفاتورة عن المواطن وتحقيق التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة في مياه الشرب.