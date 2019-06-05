أعلن صندوق تحيا مصر اليوم، سداد ديون 139 غارما وغارمة بقيمة 4 ملايين جنيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح المدير المالي والاداري لصندوق تحيا مصر، إنّ ذلك يأتي تنفيذا لمبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتمكن المفرج عنهم من الاحتفال بالعيد مع عائلاتهم حفاظا على كيان هذه الأسر.

وأضاف عبدالفتاح أنّ الصندوق رصد 30 مليون جنيه، لسداد ديون الغارمين والغارمات، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، مؤكدا أنّ الهدف منها هو إعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية، للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي.

وأوضح عبدالفتاح أنّ صندوق تحيا مصر نجح مؤخرا في فك كرب أكثر من 6200 غارما وغارمة حتى الآن، مشيرا إلى أنّ الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة الرئيس لفك كرب الغارمين باعتبارها إحدى أولويات الصندوق، ضمن محور الدعم الاجتماعي الذي يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنّ مبادرة "سجون بلا غارمين" تجسد الدور الرئيسي الذي يقع على عاتق الصندوق باعتباره صندوقا تكافليا من الدرجة الأولى، وتوجه أمواله من المصريين لخدمة أبناء وطنهم الأولى بالرعاية.

ولفت المدير المالي والاداري لصندوق تحيا مصر إلى أنّ قطاع السجون بوزارة الداخلية شكل لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الاستفادة من المبادرة، إذ يتولى قطاع السجون مسؤولية بحث كل حالة وتحديد إذا كان السجين على ذمة قضايا أخرى أم عليه ديون فقط، وتأتي بالدائن للتوصل إلى تسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له.

وزاد عبدالفتاح أنّ الصندوق يعمل بالتوازي مع مبادرة "سجون بلا غارمين"، للوقاية من انضمام غارمات جدد إلى السجون، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة "مستورة"، وتقديم قروض في شكل مشروع متناهي الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، التي تحول دون استدانتها تلك الاحتياجات، وتضمن لها سبل الحياة الكريمة.

وأكد المدير المالي والاداري لصندوق تحيا مصر تمويل أكثر من 17 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة المعيلة، بتمويل تعدى 280 مليون جنيه حتى الآن، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وأوضح عبدالفتاح أنّ برنامج "مستورة" يوفر قروض في شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنّ مبادرة "سجون بلا غارمين" تتكامل مع برنامج "مستورة"، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين المصريين.