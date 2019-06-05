غدا.. "محطة مصر" على مسرح العتبة

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، إنّ الفرقة تستعد لافتتاح العرض المسرحي الجديد "محطة مصر" من إنتاج الفرقة، غدا على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، في تمام السادسة مساء، والثامنة والنصف مساء، في حفلين متتاليين، وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الذي تشهده عروض الفرقة خاصة أيام العيد.

وقال رضا حسنين مخرج العرض في بيان عنه، إنّ أحداث العرض تدور حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر، وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.

العرض تأليف محمد زناتي، إخراج رضا حسنين، موسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.