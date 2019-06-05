المفوضية الأوروبية توصي باتخاذ إجراء قانوني ضد إيطاليا بشأن الديون

أوصت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء قانوني ضد إيطاليا؛ لعدم احترامها لقواعد الدين التابعة للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي ولما يبدو أن روما ستفعل الأمر نفسه خلال الأعوام المقبلة أيضًا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن المفوضية أعلنت عن التوصية، اليوم، ويتعين على الدول الأعضاء بالتكتل في الوقت الحالي تقييم نطاق أي إجراء سيتخذ ضد روما التي قد تواجه غرامات بقيمة مليارات اليورو؛ حيث بلغ الدين العام لإيطاليا أكثر من 132% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، الأمر الذي تجاوز بكثير الحد الذي حدده التكتل البالغ 60%.

وأشارت الشبكة إلى أن إيطاليا لم تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي على الموازنة العامة الخاصة بها لعام 2019، إلا بعد أن وافقت روما على خفض العجز إلى مستويات مقبولة.

وتأتي تلك الإجراءات في وقت تصاعدت فيه التوترات بين بروكسل ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي جرأه الفوز الذي حققه حزبه "الرابطة" اليميني في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت الشهر الماضي.