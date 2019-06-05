تقدم الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشعب القليوبية، بخالص التعازي والمساواة لشهداء الوطن، والذين استشهدوا جراء العمل الإرهابي الخسيس، والذي وقع صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، في أحد الأكمنة بمدينة العريش.

وأكد المحافظ، أن هذا الحادث الخسيس الأليم لن يثني المصريين عن بناء دولتهم الحديثة، وسيزيد تماسكهم ولن ينال الإرهاب الغاشم المأجور من عزيمتهم، ولن يؤثر على النسيج الوطني الواحد، وأن الدين الإسلامي السمح بريء من هذه الأفعال والأعمال الإجرامية الخسيسة.

وأصدر محافظ القليوبية، تعليماته لمديرية الصحة بأن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال أي مصابين بمستشفيات المحافظة.