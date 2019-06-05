حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد العالمي لا يزال أمام "منعطف دقيق" بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها، داعيا دول مجموعة العشرين إلى الإبقاء على معدلات فائدة متدنية لدعم اقتصادها. وقدر الصندوق أن الرسوم الجمركية المشددة التي فرضت مؤخرا قد تقتطع من إجمالي الناتج العالمي 0,3 نقطة مئوية إضافية، نصفها بسبب تراجع ثقة الشركات وقلق الأسواق التجارية.

وكتبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد، في مدونة إلكترونية نشرت قبل انعقاد الاجتماع المالي لمجموعة العشرين في نهاية الأسبوع المقبل في اليابان، أن "الأولوية المطلقة هي لتسوية التوترات التجارية مع تسريع عملية تحديث النظام التجاري الدولي"، ورأت لاجارد أن "كل شيء يدل على أن الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي هي الخاسر جراء التوترات التجارية الحالية".

واستأنفت واشنطن وبكين مؤخرا معركة الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة بدون اتفاق مع اتهام الجانب الأمريكي المفاوضين الصينيين بالتنصل من التزامات سابقة، ورفعت الولايات المتحدة في 10 مايو 25% الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة، فردت بكين في الأول من يونيو بزيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وترافق هذا التصعيد مع تهديد واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية على 300 مليار دولار من البضائع الصينية الإضافية، ما سيعني أن الرسوم الجمركية المشددة ستطال جميع الواردات القادمة من هذا البلد.