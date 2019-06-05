أصيب ثلاثة ضباط شرطة وعشرات الأشخاص خلال أعمال شغب وقعت بمركز للمهاجرين شمال غربي البوسنة، أدت إلى إلقاء القبض على 20 مهاجر، وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية -حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء، إن أفراد الشرطة توجهوا إلى المركز المعروف باسم (ميرال) ببلدة (فليكا كلادوشا) بغرض التعامل مع الاضطرابات التي شارك فيها ما لا يقل عن 100 مهاجر، غير أن الشرطة تعرضت للرشق بالحجارة والقضبان الحديدية والزجاجات.

ولفت إلى أن المسؤول إلى أن التوترات بالمركز قد تصاعدت بعد اندلاع حريق الأسبوع الماضي نشب في الطابق العلوي للمبنى، ما أجبر العديد من المهاجرين النوم في العراء، وأشارت الشبكة إلى أنه تم نقل المصابين من المهاجرين بالمركز - الذي يستخدم محلًا لإقامة ما يصل إلى 700 شخصًا - إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج اللازم.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للأجهزة الأمنية بالبوسنة، فإن نحو 25 ألف مهاجرًا من آسيا وشمال أفريقيا دخلوا البلاد من صربيا والجبل الأسود خلال عام 2018، كما تكمن ستة آلاف آخرين -حتى الآن- من الوصول إلى الدولة الواقعة بمنطقة البلقان خلال العام الجاري، غير أنه لم يتم إيواء سوى نحو ثلاثة آلاف و500 مهاجرًا في مراكز انتقالية، ما أدى إلى ترك آلاف المهاجرين ينامون في العراء حيث تفتقر البوسنة إلى الموارد اللازمة لرعاية معظمهم.