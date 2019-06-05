أعلن القيادي في الحشد العشائري قطري السمرمد، اليوم الأربعاء، مقتل ما يسمى بأمير ولاية الجزيرة في تنظيم داعش الإرهابي وستة عناصر في غارة لطيران الجو العراقي غربي الأنبار، وقال السمرمد- وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- "إنه بعد ورود معلومات عن تواجد أمير ولاية الجزيرة بداعش المدعو عبدالله الفرحان الملقب ب‍أبو مسلم العراقي في صحراء الجزيرة قامت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري بملاحقة 4 عناصر لداعش كانوا يستقلون دراجات نارية وتحديدا عند منطقة الدولاب التابعة لقضاء هيت غربي الأنبار، حيث انتهت بدخولهم إلى أحد الأنفاق".

وأضاف أن الطيران قام بقصف النفق الذي اختبأ فيه عناصر التنظيم بشكل كامل، وتبين وجود 7 جثث لعناصر تنتمي لداعش، بما فيهم أمير ولاية الجزيرة بداعش، وهو ما يدل على اعتماد التنظيم هذا المكان كوكر لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين.