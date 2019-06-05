لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخرين، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، في 3 حوادث انقلاب سيارة ودراجتين بخاريتين بمراكز إيتاي البارود وأبو حمص والمحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص، بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى السريع، أمام قرية المصرى بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع "محمد.م.ع" 30 عامًا، وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما أصيب شخص بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب موتوسيكل على طريق "التوفيقية - إيتاى البارود"، مما تسبب في إصابة رضا التهامي عبدالمقصود 42 عامًا، ومقيم بالتوفيقة التابعة لمركز إيتاي البارود.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مركز شرطة المحمودية، بانقلاب موتوسيكل على طريق "المحمودية - دمنهور"، ما أسفر عن إصابة هشام فرج النجار 12 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.