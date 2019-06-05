أصيب فلاح مقيم بقرية سيدي عقبة مركز المحمودية في البحيرة، بحالة تسمم فسفوري بعد استنشاقه مبيدا حشريا أثناء رش أرضه الزراعية.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، بوصول صالح جمعة عبدالمجيد 40 عامًا، ومقيم بقرية سيدي عقبة بدائرة المركز، للمستشفى المركزي فى حالة إعياء شديدة.

وتبين إصابة المذكور إثر استنشاقه مبيدا حشريا أثناء ري أرضه الزراعية، وتم نقل المصاب للمستشفى المركزي تحت الملاحظة، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.