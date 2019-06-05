أكّد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، أن البلاد لن تنزلق إلى "الفوضى"، وقال دقلو المعروف بـ"حميدتي" في خطاب تليفزيوني: "لن نسمح بالفوضى ولن نرجع بقناعتنا يجب فرض هيبة الدولة بالقانون"، وأشار في خطابه إلى ضرورة "فتح الطرق الرئيسية (وإزالة) المتاريس والطرق العرضية".

و"قوات الدعم السريع" هي مجموعات مسلّحة يصفها كثيرون بأنها نسخة معدّلة لميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظاعات في دارفور، والاثنين فضّت قوات الأمن بالقوة الاعتصام الذي أقامه متظاهرون أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي على وقع تظاهرات احتجاجية ضده، وألغى المجلس العسكري السوداني، أمس الثلاثاء اتفاقًا على نقل السلطة كان أبرمه مع قادة الحركة الاحتجاجية ينص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات، ودعا لإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر.