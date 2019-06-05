أعلن حرس الحدود الأمريكي، اليوم الأربعاء، اعتقال أكثر من 144 ألف مهاجر على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في مايو الماضي، بزيادة 32% عن شهر أبريل وسط تقاطر طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤولو "جهاز الجمارك وحماية الحدود" أن معظم المهاجرين عائلات متحدرة من هندوراس وجواتيمالا وسلفادور، وبينهم أكثر من 57 ألف قاصر، وقال قائد الجهاز جون ساندرز: "إننا في حالة طوارئ تامة".

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المكسيك بسبب الهجرة الأحد فيما حذر أحد كبار مساعديه من أن الرئيس "جاد للغاية" بشأن فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من المكسيك، وجاء ذلك رغم جهود الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للمصالحة، إذ أعرب السبت عن اعتقاده أن المسؤولين الأمريكيين مستعدّون "للتوصل إلى اتفاقات وتسويات".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الاسبوع الماضي "فرض رسوم جمركية نسبتها 5% على كل البضائع الآتية من المكسيك اعتبارا من 10 يونيو، ما لم تتّخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفّق المهاجرين غير المسجّلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.