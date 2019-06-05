أصي 9 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق "أبومنقار - الداخلة" بمحافظة الوادي الجديد، بالقرب من نقطة الكيلو 65، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى الداخلة العام.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة أبو منقار بالقرب من نقطة الكيلو 65، ما أسفر عن إصابة كل من محمود رجب الرايق، 40 سنة، ورانيا محمد الهريدي، 33 سنة، ومحمود محمد العشري، 7 سنوات، وأشرقت محمد العشري، 10 سنوات، وأحمد محمود رجب، 13 سنة، وخالد محمد محمود، 15 سنة، ونورهان محمود رجب، 7 سنوات، وحافظ محمود رجب، 12 سنة، وصلاح محمود رجب، 4 سنوات.

وجرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الداخلة العام، وجارٍ تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.